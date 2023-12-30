Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

Божович: «Футболист года в РПЛ — Сперцян. Что тут думать?!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтчи» Миодраг Божович ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом РПЛ в уходящем 2023 году.

«Футболист года в РПЛ — Эдуард Сперцян. Что тут думать?! Возможно, он будет следующим футболистом, кто поедет в Европу. Сперцян показывал уровень и до Ивича. Но, думаю, сейчас он почувствовал поддержку Ивича и стал увереннее себя чувствовать. Всегда в развитии футболиста есть заслуга тренера», — цитирует Божовича Sport24.

В этом сезоне 23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Он выступает за основную команду «быков» с 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-608789-chto-tut-dumat-miodrag-bozhovich-nazval-luchshego-futbolista-rpl-v-2023-godu
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Миодраг Божович
0
Читайте также
Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Ловчев: «Ждем новых имен и команд, которые бы бросили в 2024 году вызов «Зениту»
Ловчев назвал Дуарте разочарованием года: «Его место должен занимать российский футболист»
Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал главное разочарование чемпионата России в 2023 году
Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал команду, которая удивила его в 2023 году
Экс-игрок «Спартака» Ещенко назвал главное событие 2023 года в чемпионате России
Александр Соболев подвел итоги уходящего года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Глава РПЛ Алаев: «Акинфееву можно памятник сделать уже сейчас»