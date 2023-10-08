Божович назвал матч «Спартак» — ЦСКА лучшим дерби в России

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Это лучшее дерби в России. Конечно, обе команды сейчас играют не очень хорошо, но в этом матче они покажут отличную игру. Это матч жизни для «Спартака». Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьезно. Случится может все, что угодно, но болельщики получат большое удовольствие», — приводит слова Божовича Sport24.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.