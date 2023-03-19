0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:22

Божович: «Если Абаскаль останется, то «Спартаку» будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Экс-главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что в следующем сезоне «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство, если сохранит главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Первое, что должен сделать «Спартак» — обязательно оставить Абаскаля на продолжительное время. Они чуть ли не каждые полгода меняли тренеров, это самое уязвимое место «Спартака». Если будет Абаскаль, то «Спартаку» точно будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом». Но еще нужно хорошее усиление состава, конечно», — приводит Sport24 слова Божовича.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак» с 40 очками расположился на второй позиции.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-19-bozhovich-yesli-abaskal-ostanetsya-spartaku-tochno-budet-po-silam-v-sleduyushchem-godu-konkurirovat-s-zenitom
dsadadad
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Корнеев: «Надеялся, что Заболотный воспрянет после гола «Крыльям Советов», но он опять пропал»
«Химки» — «Ростов»: новичок Чебан спас Москалева. Кто из них арбитр ФИФА?
«Пари НН» — «Торпедо»: Глушаков и Кутепов появятся на поле с первых минут
Почему Кассьерра проваливается в «Зените»? Мнение бывшего спортивного директора клуба
«Пари НН» — «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: Писарский и Агаларов появятся на поле с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба: «Только «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» выпускают много россиян»

«Химки» — «Ростов»: защитник гостей Осипенко открыл счет с пенальти