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Сегодня, 18:45

Божович о снегопаде во время матча «Балтика» — «Спартак»: «Я даже не увидел забитые мячи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Игра состоялась в субботу, 25 ноября в Калининграде, несмотря на сильный снегопад. В первом тайме встречу прерывали для расчистки разметки, а перерыв был увеличен для того, чтобы убрать снег с газона стадиона «Ростех Арена».

Футболисты играли белым мячом с оранжевыми вставками, который было плохо видно во время трансляции встречи.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо», — сказал Божович «СЭ».

Благодаря победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 16 матчах.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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