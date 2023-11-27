Божович о снегопаде во время матча «Балтика» — «Спартак»: «Я даже не увидел забитые мячи»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» высказался о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак» (0:2).

Игра состоялась в субботу, 25 ноября в Калининграде, несмотря на сильный снегопад. В первом тайме встречу прерывали для расчистки разметки, а перерыв был увеличен для того, чтобы убрать снег с газона стадиона «Ростех Арена».

Футболисты играли белым мячом с оранжевыми вставками, который было плохо видно во время трансляции встречи.

«Не понимаю, почему матч не отменили. Я даже не увидел забитые мячи. Очень странно, что судья не остановил игру. Лично я не мог разглядеть мяч. Я никогда не играл в условиях, когда все было настолько плохо», — сказал Божович «СЭ».

Благодаря победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками в 16 матчах.