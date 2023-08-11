Божович объяснил, почему так мало российских футболистов играет в Европе

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» объяснил, почему так мало российских футболистов выступает в Европе.

— В «Локомотиве» вы работали с совсем молодым Алексеем Миранчуком. Как воспринимали игрока, который сейчас стал одним всего из пары-тройки россиян, играющих в топ-лигах?

— Как талантливого парня. Он показывал, что у него есть необходимые качества. Но у русских футболистов есть проблема — у них все хорошо дома. Они рано начинают получать большие деньги. Из-за этого многим не хватает характера, чтобы постоянно хотеть всем доказывать. У Роналду, Месси, других мировых звезд тоже есть огромные деньги. Но они каждый день, в каждой игре доказывают свой уровень. И хотят выигрывать еще больше.

— Как это объяснить? В 1990-е годы люди ехали из России в Европу, потому что денег у нас вообще не было. Деньги появились — ехать перестали.

— Мы, балканцы, всегда ехали в другую страну, чтобы зарабатывать. На Балканах денег не было. Я бы никогда не уехал из Подгорицы, если бы мог получать в ней хорошие деньги. Но все равно мы хотели что-то показать и доказать. Когда мы уезжаем из Подгорицы, мосты сжигаются, обратного билета нет. Может быть, русским этого не хватает.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».