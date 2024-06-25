Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:28

Божович объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ: «Объединяющий фактор — религия»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ.

«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали Николич и Ивич. И их труды были признаны. Теперь и Станковичу представился шанс проявить себя в «Спартаке». Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор — религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться под условия РПЛ. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», — сказал Божович «СЭ».

В новом сезоне РПЛ «Спартаком» будет руководить Деян Станкович, ЦСКА — Марко Николич. Также продолжает свою работу в «Пари НН» Саша Илич.

В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».

Деян Станкович
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
7
Обсудить
Читайте также
26 россиян подписали декларацию о нейтралитете перед Уимблдоном
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

ОФК прилетит в Москву для участия в Братском кубке 3 июля

Кобелев: «При хорошем предложении Клаудиньо, Вендел и Барриос могут уйти из «Зенита»