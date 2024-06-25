Божович объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ: «Объединяющий фактор — религия»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ.

«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали Николич и Ивич. И их труды были признаны. Теперь и Станковичу представился шанс проявить себя в «Спартаке». Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор — религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться под условия РПЛ. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», — сказал Божович «СЭ».

В новом сезоне РПЛ «Спартаком» будет руководить Деян Станкович, ЦСКА — Марко Николич. Также продолжает свою работу в «Пари НН» Саша Илич.

В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».