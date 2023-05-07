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Сегодня, 18:26

Божович — о введении плей-офф в РПЛ: «Хорошая идея пока нет еврокубков»

Алина Савинова
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Бывший тренер ряда российских команд Миодраг Божович рассказал, что думает о возможном введении плей-офф в РПЛ.

«Плей-офф в РПЛ? Хорошая идея пока нет еврокубков. Это увеличит количество матчей и придаст новых эмоций лиге. В нынешних условиях это неплохая идея. Но когда вернутся еврокубки, плей-офф нужно будет убирать», — приводит Sport24 слова Божовича.

В апреле президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в лиге могут произойти изменения, в частности рассматривается вариант введения плей-офф для определения чемпиона турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-07-bozhovich-pley-off-v-rpl-khoroshaya-ideya-poka-net-yevrokubkov
Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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