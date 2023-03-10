0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Божович — об отстранении России: «Она обязательно вернется и будет побеждать!»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал отстранение сборной России и клубов от международных соревнований.

— Россия в марте проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Рады, что сборная постепенно возвращается к статусным играм?

— Нас тоже когда-то отстраняли... В ФИФА и УЕФА врут, заявляя, что спорт вне политики. Потому что отстранение России — это и есть политика.

Европа уничтожала Югославию, мою родину. Это тоже была политика. Поэтому не верьте тому, что они говорят. Россия обязательно вернется и будет побеждать! — сказал Божович «СЭ».

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

Миодраг Божович
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Яндекс. Такси» и Uber
ВС Украины не сбили ни одной ракеты «Кинжал»
Рогов сообщил о полном прекращении подачи электричества на ЗАЭС со стороны Украины
В Кремле заявили о вопросах России к реализации зерновой сделки
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича
Уимблдон требует у наших теннисистов письменных гарантий для допуска. Законно ли это?
Журова — о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю»
Мария Захарова: «Отстранение Винер от соревнований является дискриминацией российского спорт»
Латвия наказала свою главную теннисную звезду за матчи с россиянами. Остапенко лишили госфинансирования
Гимнаст Далалоян не верит в допуск российских спортсменов на чемпионаты мира и Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев чуть не подрался с игроками «Химок» Гулиевым и Тихим

В «Химках» опровергли новость о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим: «Не верьте слухам»