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Сегодня, 12:00

Божович рассказал, что бы посоветовал Дзюбе после известного видео

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о своих шутках про секс и ответил на вопрос, что бы посоветовал Артему Дзюбе после известного видео, если бы был в тот момент его тренером.

— Вы знамениты в футбольной среде шутками про секс. Что бы сказали Дзюбе, посмотрев известное видео?

— «Иди работай на тренировке, а не дрочи!» И еще одно, что уже говорил: «В сексе только одна вещь странная. Когда нету секса!»

— Глядя сейчас на шоу Дзюбы со Слуцким, становится понятно, что ваш юмор Артем должен был поддерживать активнее всех.

— Я это не смотрел. Но знаю. Лучше бы Слуцкий тренировал, ха-ха!

— Игроки рассказывали, что ни одна тренировка у вас не обходилась без шуток «про это». Как пошутили о сексе в первый раз и как поняли, что с футболистами это здорово работает?

— Это было в Перми. У нас два месяца не было зарплаты. Выхожу на тренировку — все хмурые. Спрашиваю: «Что такое?» Белоруков отвечает: «Моя жена спрашивает — когда будет зарплата?» — «Жена спрашивает? Какой ты счастливый человек!» — «Почему?» — «Меня спрашивает тот, кто трахает мою бывшую жену: «Когда будут алименты?» Они все упали со смеха и начали бегать по кругу. Никто больше не спрашивал про зарплату.

— Это была чистая импровизация?

— Да, само как-то в голове возникло.

— Из того, что я читал в вашем исполнении, запомнилось: «Футбол — как секс. Ты должен быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать, в каком порядке был два года назад».

— Да, это я всегда говорил! Нет работы, которая была когда-то. Ты должен все доказывать здесь и сейчас! Всегда говорил ребятам — вы должны играть каждый матч так, чтобы он стал лучшим. Это как секс. К тебе жена приезжает, ты спрашиваешь: «Помнишь, как классно я тебя трахнул два года назад?» — «Не помню. Но ты можешь сейчас!» А если не можешь, то однажды придешь домой и увидишь перед воротами кроссовки 45-го размера. А у тебя 42-й, ха-ха!

— В России реакция на такие шутки как-то отличается от той, что вы видите в Сербии? Или это везде работает?

— Везде!

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича

Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
Миодраг Божович
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