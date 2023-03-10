Божович рассказал, что приглашал Дзюбу в «Црвену Звезду»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что приглашал нападающего Артема Дзюбу летом в «Црвену Звезду».

— Артем Дзюба вернулся в Россию и уже оформил хет-трик.

— Он молодец! Так вернуться, особенно в его возрасте, — это супер. Рад за него! Но Артем совершил большую ошибку, когда уехал в Турцию. Я же пытался забрать его в «Црвену Звезду»! Клуб был готов его взять.

— Когда это было?

— Летом, перед его отъездом в Турцию. «Црвене» нужен был именно такой нападающий, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, он бы помог клубу. Но Артем не захотел в Сербию и выбрал «Адану». Лучше бы играл в Белграде, потому что в итоге трансфер в Турцию получился неудачным. Хотя осенью я был уверен, что он еще не сказал своего последнего слова. Сейчас он подтверждает мои мысли, — сказал Божович «СЭ».

34-летний форвард в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ Дзюба отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).