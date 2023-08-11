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Сегодня, 14:30

Божович рассказал, как «Динамо» упустило шанс подписать Перишича

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист Иван Перишич
Иван Перишич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал, как «Динамо», которое он возглавлял в начале 2010-х, упустило шанс подписать хорватскую звезду Ивана Перишича.

— Исполнительный директор «Динамо» Роман Дьяков позже рассказывал: «Божович недолюбливал Андрея Воронина. Едко подшучивал над его длинными волосами и нежеланием играть головой. Никогда его не воспринимал».

— Дьяков, говорите? Про него могу сказать, что у нас был вариант взять Ивана Перишича. Мой товарищ, когда мы были на сборах, сказал, что есть такая возможность. Я сразу: «Да, хочу!» Говорю об этом Дьякову. А тот в итоге выбрал Мисимовича. Сказал: «Ты своих игроков уже набрал, теперь моя очередь!» Как человек и специалист Дьяков очень слабый. И в «Динамо» надолго не задержался. Свой шанс он упустил.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

Иван Перишич
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Миодраг Божович
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