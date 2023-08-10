Божович — о Спаллетти: «Перед игрой он с тобой обнимается, а выиграешь у него — кроет последними словами»

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» сказал, что не жалеет о крайне резком высказывании про Лучано Спаллетти в одном из недавних интервью и объяснил, почему его допустил.

— Почему у вас отлично получалось с командами «второго слоя» — «Амкаром», «Москвой», «Ростовом», в первый заход в «Арсенал», — а в «Динамо» и «Локомотиве» не покатило?

— Не дали поработать! В «Динамо» меня болельщики не приняли, скандировали постоянно: «Кобелев! Кобелев!» Я из маленькой страны приехал, кто я для них? То ли дело итальянцы! Вот Спаллетти — хороший тренер, кто бы спорил. Но как человек... Перед игрой с тобой обнимается. А потом выиграешь у него — так он тебя последними словами кроет! Кричит: «Vaffanculo!» («Иди в жопу!» — Прим. И.Р.) Ссорится с нашими игроками, тренерами. Но мы тоже за словом в карман не лезли!

— Не жалеете, что в нашумевшем интервью «РБ Спорт» назвали Спаллетти «лысым гондоном»?

— Нет. Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл «Спартаку» в Лиге Европы, Рую Витории руку отказался пожать. Как так можно? Повторяю — ни одного плохого слова о Спаллетти как о тренере не скажу. Что тут можно говорить, если он первый раз со времен Марадоны «Наполи» чемпионом сделал! Но человеческие качества — это другое.

— После тех цитат о Спаллетти, если честно, у многих было мнение, что вы давали его не очень трезвым.

— Абсолютная неправда! Сейчас скажу то же самое!

— Я в архивах нашел, что в конце 2009 года вы были его главным конкурентом за место главного тренера «Зенита». Это правда?

— Да.

— Обидно было, что финальную гонку выиграл Лучано?

— Обидно. Не знаю, как там ситуация развивалась, агенты все мутили. Но я был близок. Беседовал с Дюковым, Митрофановым, и разговор был хороший. У меня был день рождения, и я прилетел к ним. Спортивным директором тогда был Игорь Корнеев, он мне звонил. «Зенит» был хорош для карьеры. После «Зенита» можно работать везде.