Божович: «Судьи больше помогают «Спартаку», чем ошибаются против него»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович раскритиковал «Спартак» за жалобы представителей клуба на судейство.

«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам... Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них. Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте — дай бог, будьте первыми. Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чем проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах — ужас. Они должны занимать либо первое место, либо второе — другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь. Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают — виноват рефери и никто другой. Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», - приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 6 очков.