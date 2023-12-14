Божович: «У «Зенита» больше нет такого преимущества в РПЛ, как было раньше»

Экс-тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказался об уровне «Зенита».

«У них по-прежнему собраны одни из самых лучших иностранцев в стране. С чем связаны проблемы «Зенита»? Конкуренты прибавили: «Динамо», «Краснодар», «Локомотив». У «Зенита» нет такого преимущества, как было раньше», — цитирует Божовича Metaratings.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).