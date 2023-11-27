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Сегодня, 17:59

Божович считает «Динамо» более узнаваемым клубом, чем «Зенит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина об уровне бело-голубых.

Ранее Аршавин заявил, что Петербург отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна.

«Динамо» было на дне лишь однажды, когда вылетело из премьер-лиги. Если посмотреть на историю российского и советского футбола, то можно понять, что «Динамо» — более узнаваемый клуб, чем «Зенит». По традициям «Динамо» чуть больше и лучше. То, что «Зенит» добивается хороших результатов в последние двадцать лет, не означает, что он лучше", — сказал Божович «СЭ».

29 ноября «Динамо» встретится с «Зенитом» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет в Москве. Начало — в 18.15 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Миодраг Божович
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