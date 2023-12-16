Божович: «Если Джикия не может найти понимание с Абаскалем, для него лучший вариант — перейти в «Локомотив»

Бывший тренер «Локомотива» Миодраг Божович отреагировал на новость об интересе со стороны железнодорожников к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

«У Джикии уже возраст. Для него самый лучший вариант — перейти в «Локомотив», особенно если он не может найти понимание с тренером. Дальше будет тяжелее. И возраст будет играть не в его пользу», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он потерял место в стартовом составе после перехода серба Срджана Бабича из «Альмерии» в летнее трансферное окно.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до мая 2024 года.