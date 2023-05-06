Божович: «Спартак» должен брать чемпионство минимум раз в 2-3 года»

Бывший тренер «Динамо» Миодраг Божович высказал мнение, почему «Спартак» так редко побеждает в РПЛ.

«В России самый известный и популярный клуб — «Спартак», — приводит Sport24 слова Божовича. — Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года. «Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет. Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики».

Победа в чемпионате-2016/17 стала для «Спартака» первой с 2001 года.