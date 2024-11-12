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Сегодня, 11:50

Божович сравнил уровень иранской и российской лиг

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович заявил, что не видит больших отличий в плане качества между иранской и российской лигами.

«Думаю, большой разницы по качеству между иранской и российской лигами нет. Уровень Премьер-Лиги сейчас сложно оценивать. Но если смотреть на иранцев, выступавших в РПЛ, они были хорошего уровня — Азмун, Мохаммади в «Ахмате». Выносливые, с техникой у них все в порядке. Меня качество футбола в Иране чуть-чуть удивило. Не хватает хороших полей, а остальное на высоком уровне», — сообщил Божович «РБ Спорт».

Миодраг Божович в качестве главного тренера работал с различными футбольными клубами, среди которых: «Амкар» (Пермь), «Москва», «Динамо» (Москва), «Ростов», «Локомотив» (Москва), «Арсенал» (Тула), «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург».

Источник: «РБ Спорт»
Сердар Азмун
Миодраг Божович

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