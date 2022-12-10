Божович: «Локомотив» развален на кусочки, но клуб с его ресурсами не вылетит"

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович уверен, что железнодорожники не вылетят из РПЛ в сезоне-2022/23.

«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.