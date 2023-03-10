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Божович: «В прошлом сезоне на «Спартак» было больно смотреть»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Арсенала» Миодраг Божович оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

— Перед каждым сезоном «Спартак» считают одним из главных конкурентов «Зенита». Болельщики об этом говорят каждый год...

— Но ведь в этом сезоне они хороши.

— Но я не верю, что они будут лучше «Зенита».

— Как вам Абаскаль?

— Он молодец! Быстро создал команду, которая борется за медали. В прошлом сезоне на «Спартак» было больно смотреть. Абаскаль нашел общий язык с игроками — это очень важно, учитывая, что он достаточно молод для главного тренера, — сказал Божович «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

Миодраг Божович. «Не верьте ФИФА и УЕФА. Россия вернется и будет побеждать!» Интервью Миодрага Божовича

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Миодраг Божович
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