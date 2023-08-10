Божович выразил отношение к спонсорству «Црвены Звезды» и ситуации с Эраковичем

Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» выразил отношение к спонсорству «Газпромом» «Црвены Звезды» и ситуации с ее защитником Страхиней Эраковичем, которого «Зенит» из-за права приоритетного выбора перехватил у «Спартака».

— Как относитесь к тому, что главный спонсор «Црвены Звезды» — «Газпром», при том, что у ее фанатов давние дружеские отношения со «Спартаком»? И к ситуации со Страхиней Эраковичем, который был одной ногой в «Спартаке», но «Зенит» воспользовался правом преимущественного выкупа и взял его себе?

— К тому, что «Газпром» — спонсор клуба, отношусь положительно. Потому что хорошо помню то время, когда я был главным тренером «Црвены Звезды», и у нее не было ни морозильного аппарата, ни кофемашины, игрокам были должны зарплату за несколько месяцев, а автомат со льдом мне пришлось покупать за свои деньги. Так что хорошо, если «Газпром» будет давать еще больше!

А насчет Эраковича — когда я слышу про «Спартак», всегда начинаю плакать. Кто им мешает платить более высокие зарплаты? Кто им мешает купить хороших иностранцев? Сколько я ни работал в России, столько же «Спартак» всегда стартовал хорошо, говорил о чемпионстве, а потом начинал проигрывать и жаловаться на судей. При этом мои команды судьи больше всего убивали в матчах со «Спартаком»! Судья Москалев всегда ему помогал. Со всеми своими командами я приезжал в Москву, и он их убивал!

— Как думаете, Эракович заиграет в «Зените»?

— Думаю, да. Он очень талантливый, у него хорошая голова.