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Божович выразил отношение к спонсорству «Црвены Звезды» и ситуации с Эраковичем

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Черногорский тренер Миодраг Божович в интервью «СЭ» выразил отношение к спонсорству «Газпромом» «Црвены Звезды» и ситуации с ее защитником Страхиней Эраковичем, которого «Зенит» из-за права приоритетного выбора перехватил у «Спартака».

— Как относитесь к тому, что главный спонсор «Црвены Звезды» — «Газпром», при том, что у ее фанатов давние дружеские отношения со «Спартаком»? И к ситуации со Страхиней Эраковичем, который был одной ногой в «Спартаке», но «Зенит» воспользовался правом преимущественного выкупа и взял его себе?

— К тому, что «Газпром» — спонсор клуба, отношусь положительно. Потому что хорошо помню то время, когда я был главным тренером «Црвены Звезды», и у нее не было ни морозильного аппарата, ни кофемашины, игрокам были должны зарплату за несколько месяцев, а автомат со льдом мне пришлось покупать за свои деньги. Так что хорошо, если «Газпром» будет давать еще больше!

А насчет Эраковича — когда я слышу про «Спартак», всегда начинаю плакать. Кто им мешает платить более высокие зарплаты? Кто им мешает купить хороших иностранцев? Сколько я ни работал в России, столько же «Спартак» всегда стартовал хорошо, говорил о чемпионстве, а потом начинал проигрывать и жаловаться на судей. При этом мои команды судьи больше всего убивали в матчах со «Спартаком»! Судья Москалев всегда ему помогал. Со всеми своими командами я приезжал в Москву, и он их убивал!

— Как думаете, Эракович заиграет в «Зените»?

— Думаю, да. Он очень талантливый, у него хорошая голова.

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича

ФК Црвена Звезда
Миодраг Божович
Страхиня Эракович
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