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Судейство

Сегодня, 10:30

Божович о ВАР: «Во всех странах мира помогает и только в России мешает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Миодраг Божович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказался о пользе ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

— В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему. Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто — просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет. Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

— Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

— Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному. Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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РПЛ
Миодраг Божович
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