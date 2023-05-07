Божович: «Думаю, Дзюба сможет еще долго играть на таком уровне»

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался об игре форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Дзюбе 34 года, а он все еще хорош! — цитирует Sport24 Божовича. — Не думаю, что РПЛ стала такой некачественной лигой, просто Артем отличный футболист. Он всегда придерживается дисциплины и режима. Думаю, он сможет играть еще долго на таком уровне».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале 2023 года. В текущем сезоне РПЛ на счету 34-летнего форварда 8 голов и 4 результативные передачи в 8 матчах за железнодорожников.