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Сегодня, 12:15

Божович: «За Зиньковским нужно бежать и кричать: «Давай, Зина!» А Джано мог стать как Модрич»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Рекордсмен России по числу клубов и лет среди тренеров-легионеров, чемпион Сербии и обладатель Кубка России Миодраг Божович в интервью «СЭ» рассказал о бывших и нынешних спартаковцах, с которыми работал в разных клубах — Александре Соболеве, Данииле Хлусевиче, Антоне Зиньковском и Джано Ананидзе.

— Вы работали с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Он рассказывал, что и после его перехода в «Спартак» созванивались.

— Да, всегда поздравлял его, когда он забивал. Я болею за Сашу! Удивился, когда у него случилась эта ситуация с Виллианом Рошей. Да, Соболев импульсивный, но сердце у него хорошее.

— При этом в Самаре у вас с ним были проблемы?

— Он был молодой. Мы отправили его в аренду в «Енисей». Он ушел с одной головой, а вернулся с другой. Это пошло ему на пользу.

— Соболев сказал так: «Когда тренер игроку хорошо делает, то он для него лучший. Когда плохо — худший. Когда меня Божович в аренду отправил, то был худшим. Когда вернул — стал лучшим».

— Такое с игроками бывает. Но он вообще молодец! Вернулся в «Крылья» заряженным, сразу начал играть хорошо. И недаром в «Спартаке» закрепился и стал одним из лидеров.

— Вы сказали еще в прошлом сезоне, что если Гильермо Абаскаль останется в «Спартаке», то ему будет по силам конкурировать с «Зенитом». Сейчас ушли Малком и Кузяев. Думаете, есть у красно-белых шансы на чемпионство?

— Думаю, есть. Если только сами себе не помешают. Смотрел матч с «Оренбургом» — мне игра понравилась! Очень рад за Хлусевича, мы с ним чуть-чуть поработали в Туле. Работяга! У него отец был спортсменом и, видимо, сильно повлиял на его развитие. Он был в «Арсенале» лучшим игроком, когда мы его продали. И, уверен, хоть это и его первые голы за «Спартак», он еще будет забивать.

Помню, как приметил Зиньковского (он играл у Божовича в «Крыльях Советов», — Прим. И.Р.). Он в «Спартаке» играет на 40 процентов своих возможностей! Жду от него дальнейшего прогресса. Не знаю, чего ему не хватает, — может, уверенности в себе. По качеству — топовый игрок! Все зависит от него. Есть какой-то внутренний барьер, который Антон должен в себе преодолеть.

— Знаменитый болельщик «Спартака», покойный ныне певец Александр Градский говорил, что красно-белым нужно было одновременно покупать Зиньковского и Соболева. Первый бы навешивал, второй — замыкал.

— Соболев быстрее раскрылся. А за Зиньковским нужно бежать и говорить: «Давай, Зина!» Он обижается и отвечает: «Зачем за мной бежишь?» Да потому что ты можешь!

— За кого из не реализовавших себя игроков, помимо Ребко, вам обидно?

— За Джано. Классный игрок! По своим данным он как Модрич. Мог быть на его уровне. Все в футболе знал, все понимал! Была интересная статистика — по Instat, он практически не вступал в единоборства. Не потому что боялся борьбы. А потому что все решал раньше. Видел, где надо оказаться и куда пас отдать.

Миодраг Божович. «Жаль, не возглавил «Спартак». «Зенит» может делать что угодно, но красно-белые — народная команда!» Интервью Божовича

Александр Соболев
Антон Зиньковский
Джано Ананидзе
Миодраг Божович
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