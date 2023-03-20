Божович: «У «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия!»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

«Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно — у «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия! По исследованию «Яндекса», «Спартак» — один из самых популярных футбольных клубов страны и входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что у сине-бело-голубых самая большая армия болельщиков в России, так как питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября 2022 года», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 48 очков.