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Сегодня, 15:05

Божович: «У «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия!»

Алина Савинова
Миодраг Божович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

«Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно — у «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия! По исследованию «Яндекса», «Спартак» — один из самых популярных футбольных клубов страны и входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что у сине-бело-голубых самая большая армия болельщиков в России, так как питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября 2022 года», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 48 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-za-spartak-boleet-vsya-rossiya/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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