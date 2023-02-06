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Сегодня, 15:11

Крунич: «Шатара хороший футболист, уверен, что процесс адаптации в чемпионате России пройдет быстро»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Москвы» Бранислав Крунич оценил перспективы новичка «Ахмата» Милоша Шатары в российском чемпионате.

«Он хороший футболист, уверен, что процесс адаптации пройдет быстро, так как балканцам надо мало времени, чтобы привыкнуть к России. Надеюсь, что Милош сможет показать свои лучшие качества. Парень хорошо действует на втором этаже, читает игру, левша. Плюс его позвал в Грозный знакомый тренер, Сергей Ташуев до этого работал в солигорском «Шахтере». Шатаре будет проще проявить себя. Желаю ему и «Ахмату» достойно провести вторую часть сезона», — приводит слова Крунича Betonmobile.ru.

Шатара перешел в «Ахмат» этой зимой из солигорского «Шахтера». Его контракт с грозненским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По итогам 17 туров «Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/branislav-krunich-shatara-horoshiy-futbolist-on-prineset-polzu-ahmatu
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