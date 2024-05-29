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Сегодня, 23:31

Брат Чалова — о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал — не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Чалов, брат нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал свои слова об уходе футболиста из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Ранее Даниил Чалов на шоу «11 злобных зрителей» заявил, что его брат покинет ЦСКА летом. Кроме того, он сообщил, что новая команда форварда играет в сине-белых цветах.

«Ребята, хочу дать опровержение информации, которую я дал сегодня на шоу. Я перепутал — не бело-голубые цвета будут, а...Зелено-фиолетовые», — сказал брат Чалова в видео, которое он опубликовал у себя в соцсетях.

«Самый официальный инсайд», — написал Даниил Чалов в подписи под видео.

26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. В апреле армейцы на год продлили контракт с форвардом.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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