Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:32

Брат Чалова заявил, что форвард уйдет из ЦСКА

Виктория Кравченко
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Брат нападающего ЦСКА Даниил Чалов рассказал, что Федор этим летом сменит команду.

— Даня, расскажи, в каких цветах, возможно, играет команда?

— Не, вот это уже слишком. Реально, давайте я просто буду придумывать сегодня.

Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета, — сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».

В апреле 2024 года ЦСКА продлил контракт с бомбардиром на год. 26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: https://t.me/premierliga/22013
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
6
0
Читайте также
«Фиорентина» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций 29 мая
Матчи Евро 2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Слишкович просил «Спартак» повысить зарплату почти до уровня главного тренера

Спортдиректор «Оренбурга»: «Дзюба — статусный футболист с большой зарплатой. Мы себе таких позволить не можем»