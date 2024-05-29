Брат Чалова заявил, что форвард уйдет из ЦСКА

Брат нападающего ЦСКА Даниил Чалов рассказал, что Федор этим летом сменит команду.

— Даня, расскажи, в каких цветах, возможно, играет команда?

— Не, вот это уже слишком. Реально, давайте я просто буду придумывать сегодня.

Я думаю, это сине-бело... сине-белые цвета, — сказал Даниил в программе «11 злобных зрителей».

В апреле 2024 года ЦСКА продлил контракт с бомбардиром на год. 26-летний Чалов в минувшем сезоне сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач.