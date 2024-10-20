Андрей Федун — об игре Абены: «Дерьмо периодически гонят на всех. Угальде тоже через это прошел»

Экс-член совета директоров «Спартака» и брат бывшего владельца клуба Леонида Федуна Андрей Федун в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о критике футболистов красно-белых.

— Вы высказывались по трансферам, положительно оценивали Барко...

— Я не хочу лезть в трансферы. Есть генеральные директоры, большой «Лукойл», куча людей, занимающихся этим делом... Я в этом нихрена не понимаю! Когда выигрывают — хорошо. Когда проигрывают — это очень плохо. В этот раз — очень плохо.

— Как вам игра Абены?

— Дерьмо периодически гонят на всех. Того же Угальде обсирали — и ничего, нормальный игрок по итогу. Может, и Абена в другой ситуации сыграет лучше. Пусть тут разбираются спортивные директоры.

Миенти Абена был куплен московским «Спартаком» в августе 2024 года у венгерского «Ференцвароша» за 1,2 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне суринамский защитник принял участие в 8 играх, в которых получил 1 желтую карточку.

После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает 6-е место в РПЛ. «Краснодар» (30 очков) лидирует в турнирной таблице.

Дарик Агаларов