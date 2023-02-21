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Сегодня, 11:08

Брат Захаряна опроверг информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Галатасарай».

Во вторник, 21 февраля инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к осуществлению трансфера 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в размере 1,9 миллиона евро в год.

«Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — приводит Metaratings слова Давида Захаряна.

Арсен Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 15 миллионов евро.

По информации «СЭ», Захарян не собирается переходить в «Галатасарай».

Источник: https://metaratings.ru/news/brat-zakharyana-oproverg-informaciyu-o-perekhode-khavbeka-dinamo-v-galatasarai-229586/
Арсен Захарян
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