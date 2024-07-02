Николич — о Братском Кубке: «Думаю, минуты на поле Тошичу и Красичу будет достаточно»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился ожиданиями от Братского Кубка и формате участия в нем ветеранов красно-синих.

«Очень приятно выступать в таком товарищеском турнире. Это очень полезно для клубов. Мы сейчас проводим сборы недалеко от «Динамо». Жду как минимум 15-20 тысяч на матч ЦСКА и «Партизана». Это будет праздник футбола. За армейцев сыграют Зоран Тошич и Милош Красич. Посмотрю на их состояние. Думаю, минуты на поле им достаточно», — сказал Николич журналистам.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).