Личка — о Братском Кубке: «Полезно сыграть с «Партизаном», который постоянно участвует в еврокубках»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от участия своей команды в Братском Кубке.

«Я очень рад встретиться с Марко Николичем и с Александром Становичем. Это большие тренеры. Рад, что могу сидеть рядом с ними. Для нас этот турнир будет полезен. Когда ты можешь сыграть с «Партазаном» или ОФК, это хорошо. «Партизан» каждый год играет в еврокубках. Уровень очень высокий. Что касается приглашенных звезд, то они выйдут на 5-8 минут и потом будет замена», — сказал Личка журналистам.

Предсезонный турнир Братский Кубок с участием московских ЦСКА и «Динамо», а также сербских ОФК и «Партизана» пройдет в Москве с 3 по 7 июля. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Ранее сообщалось, что за «Динамо» сыграют Денис Колодин, Руслан Пименов и Йован Танасиевич.