Бразилец Гомес подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», 26-летний футболист «Крузейро» Артур Гомес в пятницу, 6 сентября, успешно прошел медосмотр в «Динамо» и заключил с московским клубом пятилетний контракт.

Бразильский полузащитник обошелся бело-голубым в 5,5 миллиона евро.

26-летний Гомес выступает за «Крузейро» с июля 2023 года. В общей сложности футболист провел 59 матчей за команду, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.