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Сегодня, 11:15

Бразилец Маурисио допустил, что завершит карьеру в России

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Ахмата» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос, где хочет завершить профессиональную карьеру.

«Сейчас мне 36 лет. Я очень хотел вернуться в Бразилию и играть здесь. Тут моя семья, мои родственники и друзья. Рад здесь находиться. Но в то же время думал о возможном возвращении в Россию, чтобы там завершить профессиональную карьеру. В футболе каждый день что-то меняется — сегодня одно, завтра совершенно другое. Посмотрим», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год. Сейчас он защищает цвета португальского клуба «Портимоненсе».

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит

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