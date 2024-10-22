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Сегодня, 11:45

Бразилец Маурисио считает, что уровень РПЛ упал

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о доминировании питерцев в чемпионате России.

— Хорошо ли для РПЛ, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом?

— Для «Зенита», конечно, шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Но для чемпионата, наверное, нет. Видно, что уровень лиги упал. Раньше было очень много высококвалифицированных игроков. У «Зенита» — Халк, Витсель и Данни. У «Динамо» — Самба, Кураньи и Вальбуэна. У ЦСКА — Думбия, Муса и Вагнер Лав. И таких клубов было пять-шесть, высочайшая конкуренция за чемпионство. Сейчас такого нет, у «Зенита» очень сильный состав, разница с другими командами существенная.

«Зенит» является десятикратным чемпионом России. Последние шесть сезонов подряд команда занимает первое место в РПЛ.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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