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Сегодня, 10:45

Бразилец Маурисио заявил, что думает о получении паспорта РФ

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Я действительно мог получить российское гражданство. Хотел еще сыграть за сборную России, но был заигран за молодежную сборную Бразилии U-17 на чемпионате мира-2005. Поэтому у меня не было возможности поменять спортивное гражданство. Но российский паспорт действительно хотел получить и до сих пор думаю об этом», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол

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