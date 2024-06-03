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Сегодня, 09:10

Бразилец Педро сообщил, что думал о возможности получения паспорта РФ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении паспорта РФ.

— Что можете сказать про поддержку, которая была на финале?

— Не все активные фанаты пришли, поскольку нужен паспорт болельщика. Но все же с нами было много болельщиков, все выглядело ярко. Это отлично.

— У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

— Да, думал об этом. Знаю о таком варианте. Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю!

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Коринтианса». Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до декабря 2028 года.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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