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Сегодня, 18:00

Бразильская футбольная федерация не препятствовала получению Малкомом и Клаудиньо российского гражданства

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, прокомментировал «СЭ» их предстоящее получение паспортов РФ.

«Могут ли Малком и Клаудиньо сыграть за сборную России? Я ничего об этом не знаю. Просила ли Бразильская футбольная федерация игроков не менять гражданство? Нет», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильским футболистам команды Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В этом сезоне у 26-летнего полузащитника 3 гола и 8 результативных передач в 19 играх за сине-бело-голубых.

Оба футболиста являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
3
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