Бразильский футболист «Динамо» Бителло заявил, что привык к российским холодам

Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на вопрос о российских холодах.

— Мы видели грузовик с твоим изображением. После этого ты забил, в том числе «Спартаку», и вообще стал играть более вдохновенно. С чем ты это связываешь?

— Наша команда не так хорошо начала сезон. Наверное, адаптация, требования тренера, новые игроки и так далее. Потом мы уже начали привыкать к требованиям тренера. Начали хорошо играть. Наверное, это не связано с тем, продлил я контракт или нет. Наша команда такая. Если команда хорошо играет, все начинают выступать лучше. Когда вещи идут не так хорошо, как мы хотим, наверное, уровень чуть падает. Самое важное, что мы помогаем друг другу. И надо продолжать.

— Чем Карпин отличается от других тренеров, с которыми вы раньше работали?

— Карпин отличается интенсивностью и агрессивностью, которую он просит во время матча. Когда мы прессингуем, что надо бегать, больше контролировать мяч, быстро отбирать мяч. Так что, можно сказать, интенсивностью.

— Впереди зима. Успели адаптироваться к холодам за время в России?

— Я играл в «Гремио», на юге Бразилии. Там тоже холодно. Не как в России, но +5-10 градусов. В первый месяц после переезда [в Россию] было сложно тренироваться, во время игр тоже сложно из-за холода. Но сейчас я уже 2,5 года здесь. Привык. Так что мне все равно.

Ранее Бителло продлил контракт с «Динамо». Текущее соглашение 25-летнего бразильца с бело-голубыми рассчитано до 2031 года.