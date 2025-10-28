Бразильский футболист «Крыльев» Костанца намекнул на скорое получение паспорта РФ

28 октября, 10:38
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.
«Мне надо прожить в России пять лет, я здесь уже четыре года. Возможно, скоро получу российский паспорт. Посмотрим», — сказал Костанца «СЭ»
26-летний бразилец выступает за «Крылья» с января 2022 года. Он провел за самарцев 99 матчей и забил 10 голов.
Степочкин
Сотням тысяч азиатских мигрантов дается гражданство, не пойми чем занимающихся.в стране. А тут в РПЛ из-за 5-7 футболистов сразу истерика. Не вижу проблем, если человек проработал положенные по закону 5 лет и умеет по-русски купить хлеб в магазине.
28.10.2025
Ехидный старикан
Ещё один "новый русский" бразилец.А за сборную играть будет?)
28.10.2025
shpasic
а почему бы и нет? итальянский паспорт-то у него уже есть.
28.10.2025