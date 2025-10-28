Бразильский футболист «Крыльев» Костанца намекнул на скорое получение паспорта РФ

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского паспорта.

«Мне надо прожить в России пять лет, я здесь уже четыре года. Возможно, скоро получу российский паспорт. Посмотрим», — сказал Костанца «СЭ»

26-летний бразилец выступает за «Крылья» с января 2022 года. Он провел за самарцев 99 матчей и забил 10 голов.