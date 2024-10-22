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Сегодня, 10:15

Маурисио — о Манчини в «Зените»: «Пришел и сразу же стал менять состав»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул петербургский клуб в 2017 году.

— Была очень неприятная ситуация. Я находился в отпуске, а спортивный директор «Зенита» позвонил моему агенту и сказал: «Манчини не хочет видеть Маурисио в команде. Вам нужно искать новые варианты». И так было еще с 10-12 игроками команды. Я очень удивился и расстроился, ведь Роберто ни разу не видел меня в тренировочном процессе. Не знал мои сильные и слабые стороны... Пришел и сразу же стал менять состав.

- Манчини с тобой вообще не разговаривал?

— У нас состоялся один разговор в начале летних сборов, но тренер не поменял своего мнения. Тогда понял, что пора искать новый клуб, при Манчини я не получу шанса в «Зените».

Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Он провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

В&nbsp;2014 году Рамзан Кадыров подарил Маурисио бутсы с&nbsp;бриллиантами. «И тогда Кадыров закричал: «Почему не пасуете на меня? Дайте мяч!» Интервью Маурисио — об «Ахмате», «Зените» и России

Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
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