Маурисио — о Семаке: «Очень хороший человек, с ним никогда не было конфликтов»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» поделился мнением о тренерской работе Сергея Семака в клубе из Санкт-Петербурга.

— После ухода Манчини пришел Семак, который становится чемпионом России уже шестой раз подряд.

— Я пересекался с Семаком в «Зените», он был тогда ассистентом главного тренера, часто подсказывал нам на тренировках. А учитывая, что у нас с ним одинаковые позиции на поле, то я получил новые знания. Рад за Семака, за его достижения в «Зените». Шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Он очень хороший человек, с ним никогда не было проблем и конфликтов.

Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 год. Он провел за клуб 42 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с сезона-2018/19.