Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:44

Маурисио рассказал о реакции «Ахмата» на его переход в «Зенит»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бразильский футболист Маурисио поделился воспоминания о том, как отреагировали в «Ахмате» на его переход в «Зенит».

Полузащитник выступал за грозненский клуб с 2010 по 2016 года. В январе 2016 года он свободным агентом перешел в питерскую команду.

«Какая реакция была от «Ахмата»? Обиделись. В «Ахмате» мне изначально говорили, что не одобрят, если я перейду в команду РПЛ. Но я их заверил, что еду в «Шальке». Когда прилетел в Петербург подписывать контракт с «Зенитом», мне позвонил Даудов. Он был чуть зол: «Что ты делаешь в России? Почему вернулся?» Я попытался объяснить, что вариант с Германией слетел, и мне нужно было как можно быстрее найти команду. Но он просто положил трубку», — приводит слова Маурисио Sport24.

Бывший футболист «Ахмата» отметил, что в итоге встретился и помирился с президентом клуба Магомедом Даудовым.

«Это был наш последний разговор? Нет. Проходит полгода, у «Зенита» выездной матч против «Ахмата». Мы встретились с Даудовым. Обо всем поговорили, пожали руки. Я вышел на замену, и весь стадион встал и начал аплодировать мне. Тогда я окончательно убедился: все хорошо», — рассказал Маурисио.

На данный момент 33-летний футболист является игроком «Родины», с которой подписал контракт в этом году. В нынешнем сезоне он провел за клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-04-maurisio-rasskazal-o-reaktsii-akhmata-na-yego-perekhod-v-zenit-pozvonil-daudov-chto-ty-delayesh-v-rossii
Маурисио Жозе да Силвейра (Маурисио)
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США
Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Миллиардер Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта
Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ
В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Абаев — о неудачных результатах «Динамо» в РПЛ: «Бывает такое, что начинается черная полоса»

Хомуха рассказал, при каких условиях «Зенит-2» может воспитать игроков для основной команды питерцев