Маурисио рассказал о реакции «Ахмата» на его переход в «Зенит»

Бразильский футболист Маурисио поделился воспоминания о том, как отреагировали в «Ахмате» на его переход в «Зенит».

Полузащитник выступал за грозненский клуб с 2010 по 2016 года. В январе 2016 года он свободным агентом перешел в питерскую команду.

«Какая реакция была от «Ахмата»? Обиделись. В «Ахмате» мне изначально говорили, что не одобрят, если я перейду в команду РПЛ. Но я их заверил, что еду в «Шальке». Когда прилетел в Петербург подписывать контракт с «Зенитом», мне позвонил Даудов. Он был чуть зол: «Что ты делаешь в России? Почему вернулся?» Я попытался объяснить, что вариант с Германией слетел, и мне нужно было как можно быстрее найти команду. Но он просто положил трубку», — приводит слова Маурисио Sport24.

Бывший футболист «Ахмата» отметил, что в итоге встретился и помирился с президентом клуба Магомедом Даудовым.

«Это был наш последний разговор? Нет. Проходит полгода, у «Зенита» выездной матч против «Ахмата». Мы встретились с Даудовым. Обо всем поговорили, пожали руки. Я вышел на замену, и весь стадион встал и начал аплодировать мне. Тогда я окончательно убедился: все хорошо», — рассказал Маурисио.

На данный момент 33-летний футболист является игроком «Родины», с которой подписал контракт в этом году. В нынешнем сезоне он провел за клуб 2 матча и не отметился результативными действиями.