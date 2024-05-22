Защитник «Крыльев» Костанца — о паспорте РФ: «Жду людей из клуба, которые об этом знают больше»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процессе получения российского паспорта.

— Можете ли вы объяснить ситуацию с российским паспортом? Есть ли какие-то продвижения?

— Я не думаю об этом сейчас. Просто жду людей из клуба, которые об этом знают больше.

— То есть в последнее время не обсуждали это с клубом?

— Похоже, мне нужно некоторое время побыть в России, прежде чем я смогу получить паспорт.

24-летний бразилец выступает за «Крылья Советов» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 29 матчей во всем турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.