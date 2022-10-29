Педро Габриэл: «Надеюсь, через год буду играть в ЛЧ: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы»

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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл поделился своими планами на ближайший год.
«Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы. К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...» — приводит слова Педро Sport24.
22-летний форвард перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.
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Основные источники исследования