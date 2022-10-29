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Педро Габриэл: «В России я себя чувствую в безопасности. Планирую перевезти сюда маму»

Педро Габриэл рассказал, как решился на переезд в Россию
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как решился на переезд в Россию и как чувствует себя здесь.

«Поговорил с мамой. Она знает о событиях, которые происходят с Россией, и очень сильно переживала. Я постарался ее успокоить. Скажу сразу — не боялся лететь в Россию, потому что доверяю своему агенту и «Локомотиву». За день до моего отъезда в Россию я устроил прощальную вечеринку в Сан Паулу, на которой были все мои родные и близкие. На ней мама мне сказала: «Я всегда с тобой и поддержку любое твое решение». Эти слова меня сильно взбодрили. На следующий день я вылетел в Россию», — приводит слова Педро Sport 24.

22-летний форвард отметил, что он чувствует себя в России в безопасности и планирует перевести маму в Москву

«Все в порядке, в России я себя чувствую в безопасности. Но я каждый день общаюсь с мамой, и она все еще за меня переживает — ведь ее сын в чужой стране. Думаю, это скоро пройдет, потому что в следующем году я планирую перевезти ее в Москву. Уверен, ей тут понравится. У вас в стране меня реально все устраивает. Единственный момент, который меня расстроил — уход с российского рынка мировых брендов, таких как Nike и Zara. Плюс не может не огорчать исключение российских клубов из еврокубков», — сказал Габриэл.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-29-pedro-gabriel-v-rossii-ya-sebya-chuvstvuyu-v-bezopasnosti-planiruyu-perevezti-syuda-mamu-uveren-yey-tut-ponravitsya

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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