Педро Габриэл: «В России я себя чувствую в безопасности. Планирую перевезти сюда маму»

Бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл рассказал, как решился на переезд в Россию и как чувствует себя здесь.

«Поговорил с мамой. Она знает о событиях, которые происходят с Россией, и очень сильно переживала. Я постарался ее успокоить. Скажу сразу — не боялся лететь в Россию, потому что доверяю своему агенту и «Локомотиву». За день до моего отъезда в Россию я устроил прощальную вечеринку в Сан Паулу, на которой были все мои родные и близкие. На ней мама мне сказала: «Я всегда с тобой и поддержку любое твое решение». Эти слова меня сильно взбодрили. На следующий день я вылетел в Россию», — приводит слова Педро Sport 24.

22-летний форвард отметил, что он чувствует себя в России в безопасности и планирует перевести маму в Москву

«Все в порядке, в России я себя чувствую в безопасности. Но я каждый день общаюсь с мамой, и она все еще за меня переживает — ведь ее сын в чужой стране. Думаю, это скоро пройдет, потому что в следующем году я планирую перевезти ее в Москву. Уверен, ей тут понравится. У вас в стране меня реально все устраивает. Единственный момент, который меня расстроил — уход с российского рынка мировых брендов, таких как Nike и Zara. Плюс не может не огорчать исключение российских клубов из еврокубков», — сказал Габриэл.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Бразилец перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Ред Булл Брагатино». Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Габриэл провел 9 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых отличился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.