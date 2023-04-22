Бразильский нападающий «Торпедо» ответил на вопрос о «Зените»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе после матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о том, хотел бы ли он оказаться в «Зените».

— Многие бразильские игроки в последнее время переходят в «Зенит». Есть какое-то желание однажды оказаться в этом клубе?

— Не думаю ни о «Зените», ни о каком другом клубе, потому что я профессионал. Сейчас играю за «Торпедо» и буду выполнять свой контракт до конца.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Зенит» располагается на первой строчке с 55 баллами.