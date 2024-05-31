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Сегодня, 10:28

Бителло: «Я быстро адаптировался в «Динамо»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Динамо» Бителло ответил на вопрос о своей адаптации в столичной команде.

24-летний бразилец стал игроком бело-голубых осенью 2023 года, подписав пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Гремио» составила 10 миллионов евро.

«Я считаю, что для меня лично сезон сложился довольно хорошо. Я быстро адаптировался, забивал мячи. Самое главное — это команда. Здорово, что Константин Тюкавин стал лучшим игроком сезона, а Марцел Личка — лучшим тренером. Главное — командная работа», — цитирует Бителло ТАСС.

В сезоне-2023/24 Бителло отыграл 30 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Московский клуб завоевал бронзовые медали РПЛ.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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