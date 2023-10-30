Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло счастлив впервые увидеть снег

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло поделился впечатлениями от того, что впервые увидел снег.

«Очень холодно, но и очень хорошо. Я очень счастлив увидеть впервые снег. Два дня назад перед тренировкой впервые увидел, поиграли немного в снежки с Луисом Чавесом. Поделился этим с семьей, все время отсылаю фотографии», — приводит ТАСС слова Бителло.

Бразилец перешел в «Динамо» в сентябре этого года, подписав соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за «Динамо» 8 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 3 результативными передачами.