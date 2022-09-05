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5 сентября, 14:44

Клаудиньо о травме: «Это был очень сложный и грустный период, но теперь все в порядке»

Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы
Анна Горшкова
Корреспондент

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы.

«Я счастлив, что вновь могу делать то, что люблю всем сердцем! В Москве я даже не мог спокойно сидеть на скамейке запасных, очень хотелось выйти на поле, почувствовать ритм и накал борьбы, помочь команде. Был уверен, что мне это по силам», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба.

Также 25-летний футболист заявил, что у него не осталось никаких болезненных ощущений после травмы.

«Меня больше ничего не беспокоит, не осталось болезненных ощущений, теперь уже все в порядке. Это был очень сложный и грустный период, когда ты сидишь на трибуне, переживаешь за парней, но сделать ничего не можешь. Никому не пожелаю испытать подобное. И то, что я вернулся на поле в таком знаковом матче, имеет для меня большое значение — это ощутимо прибавляет уверенности», — сказал Клаудиньо.

4 сентября «Зенит» обыграл «Спартак» в 8-м туре РПЛ. Команда набрала 20 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-09-05-klaudino-schastliv-chto-snova-mogu-delat-to-chto-lyublyu-vsem-serdtsem.htm
Клаудиньо
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